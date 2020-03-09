حملة دهم واعتقالات في ريف حمص الشمالي والحصيلة 55 معتقلاً جديداً

2020/03/09 | 17:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاش ريف حمص الشمالي خلال 48 ساعة الماضية، حالة من التوتر والقلق، على خلفية قيام القوات النظامية والأجهزة الأمنية بحملة دهم واسعة، أسفرت عن اعتقال 55 من المدنيين ومقاتلين سبق

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