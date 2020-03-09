تقرير يتحدث عن ثلاث موافقات أمام عبدالمهدي للعودة إلى رئاسة الحكومة

2020/03/09 | 17:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سلط تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية الضوء على مساعي بعض القوى السياسية لإعادة تكليف رئيس الوزراء المست...

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