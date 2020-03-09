بالصور ..استقبال جرحى حادث السير في سوريا باحدى مستشفيات كربلاء

2020/03/09 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت العتبة العباسية، الاثنين، استقبال جرحى حادث السير في سوريا باحدى مستشفيات كربلاء.

وأظهرت صورا نشرتها العتبة، استقبال جرحى حادث السير في سوريا، بمستشفى الكفيل في محافظة كربلاء.

وكانت العتبة العباسية اعلنت، الإثنين (09 آذار، 2020) وصول 30 عراقياً من المصابين بحادث السير في سوريا وبقاء 4 هناك لخطورة إصابتهم.

وقال رئيسُ قسم إعلام العتبة العبّاسية المقدّسة الدكتور مشتاق عباس معن، في مؤتمرٍ صحفيّ عُقد صباح اليوم، أن "العتبةُ العبّاسية تعلن أنّها نقلت المُصابين إثر حادث السير الذي تعرّض له الزوّار العراقيّون للسيّدة زينب في أطراف العاصمة السوريّة دمشق، وقد تأمّن وصولهم صباح اليوم الاثنين (13 رجب الأصبّ 1441هـ) الموافق لـ(9 آذار 2020م)."

وأشار الى أن "عددُهم بلغ ثلاثين مصاباً توزّعوا بين ثلاث محافظات (بغداد، المثنّى، كربلاء المقدّسة) وتوزّعت إصابتهم بين الطفيفة والمتوسّطة والحرجة".

ونبه على أن "هناك أربعة مصابين أوصى الأطبّاء باستمرار رقودهم في المشافي السوريّة، لأنّ حالتهم الصحّية لا تتحمّل نقلهم في الوقت الرهن".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً بشأن حادث السير الذي تعرض له العراقيون في سوريا، أول أمس، وتحدثت عن انخفاض حصيلة الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تابعت باهتمام بالغ تفاصيل الحادث المُرُوريّ الأليم الذي تعرّض له سيّاح عراقـيّون في أطراف دمشق، وتسبّب بوفاة 18، وإصابة 19 منهم يرقدون الآن في مستشفيين في دمشق".

وأضافت أنه "فور تلقّي الوزارة نبأ هذا الحادث وجَّه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم سفارتنا لدى دمشق بمُتابَعة الحادث، والتدخّل المُباشِر في تقديم المُساعَدة العاجلة لهم".

وتابعت أنها "السفارة قامت بتشكيل فريق، وإجراء اتصالات مع السلطات السوريّة المُختصّة لمعرفة مُلابَسات الحادث، ونقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات".

وأشارت إلى أن "توجيه الوزير كان يقضي بنقل المُصابين عبر طائرة خاصّة إلى العراق لتلقي العلاج بعد استقرار حالتهم، وتوفير صناديق التحنيط لحفظ الجثامين، والتوابيت ونقلهم بطائرة نقل إلى بغداد على نفقة وزارة الخارجيّة".

ولفتت إلى أنها "تقوم حالياً بالمتابعة مع السلطات الرسميّة المُختصّة في سوريا لمُجرَيات التحقيقات، واستصدار التقارير النهائيّة في هذا الشأن لتثبيت حقّ المُقاضَاة، ومعاقبة المُتسبِّب بالحادث، فضلاً عن إصدار شهادات الوفاة للضحايا".

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