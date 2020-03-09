عضو بسائرون: الانشغال بتشكيل الحكومة جعل سماسرة وفاسدين يسيطرون على عقود محافظة بغداد

2020/03/09 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاثنين (9 اذار 2020)، أن انشغال القوى السياسية بتشكيل الحكومة زاد من عمليات "الفساد" في محافظة بغداد ودوائرها وأدى الى حدوث ترد كبير في واقع الخدمات.

وانتقد الربيعي في بيان، "التراجع الكبير في واقع الخدمات في بغداد"، مبيناً ان "انشغال القوى السياسية والرأي العام في احداث تشكيل الحكومة خلال الأشهر الماضية زاد من عمليات الفساد في محافظة بغداد التي سيطر عليها سماسرة المقاولات والفاسدين الذين نخروها بالشكل الذي جعلوا منها مؤسسة منهارة نتيجة هيمنة وسيطرة بعض الشخصيات عليها".

وأضاف، أن "هذا الامر لا يختلف عن ما جرى في دوائر البلدية التي ما زالت تعاني من نفوذ وسيطرة بعض مدراء البلدية الذين مضى على بقاءهم في المنصب سنوات طويلة دون ان يقدموا شيئاً يذكر، وكان من الاجدر فسح المجال لدماء جديدة قادرة على العطاء ولكن الإصرار على اسماء معينة يدلل ويشكل قاطع هنالك صفقات جرت بهذا الصدد".

ودعا الربيعي، هيأة النزاهة الى "فتح جميع الملفات المتعلقة بعمل المحافظة والبلديات والانشغال باستثمار بعض السماسرة وتجريف الاراضي الزراعية"، مؤكداً على "هيأة النزاهة أخذ دورها ومحاسبة الفاسدين".

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وقال النائب كاظم فنجان الحم

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