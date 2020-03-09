مستشار رئيس الوزراء يكشف حجم خسائر العراق يومياً جراء انخفاض اسعار النفط ويطرح حلولاً لتأمين الرواتب

2020/03/09 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الاثنين (9 اذار...





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