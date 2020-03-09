2020/03/09 | 17:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة “Courrier international” الفرنسية تقريراً عن جهود منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع جهات طبية محلية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين النازحين في محافظة إدلب السورية.الخطوات جارية لمنع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا بين النازحين السوريين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا بين النازحين السوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).