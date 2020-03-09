تأجيل دوري الكرة الممتاز بسبب كورونا

2020/03/09 | 17:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة أحمد عباس، اليوم الاثنين، عن تأجيل دوري الكرة الممتاز بسبب فيروس كورونا

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "بالنظر لصدور اوامر من خلية الازمة لبعض المحافظات في ما يتعلق بتطورات فيروس كورونا، وما ترتب عليها من قرارات بمنع اقامة الفعاليات الجماهيرية المختلفة، بضمنها مباريات كرة القدم، فقد قام الاتحاد بالاتصال بوزير الشباب والرياضة كي يبلغه بتلك التطورات، وقد وعد الوزير بالاتصال بخلية الازمة الحكومية للوصول الى قرار ينسجم مع الواقع الحالي، وبما يحقق الاهداف التي تعمل عليها للحفاظ على سلامة المواطنين، والوقاية من هذا الفايروس اللعين".

وأضاف إنه "نتيجة الاتصالات، فقد وجه وزير الشباب والرياضة بتأجيل الدوري الممتاز ابتداءً من يوم الاربعاء، الموافق 11/3/2020، ويشمل ذلك مباراة الميناء والزوراء التي كان مقرراً اقامتها في البصره يوم الخميس12/3/2020 ، وكذلك مباراة الحدود والشرطة التي كان مقررا اقامتها في بغداد بالتأريخ نفسه".

وتابع "سيتم لاحقاً اصدار توجيهات اخرى بخصوص الدوري استناداً الى قرارات خلية الازمة".

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