2020/03/09 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسأل محافظ نينوى الاسبق، المطلوب للقضاء، اثيل النجيفي، اليوم الاثنين، عن ماذا يأتي بعد انهيار اسعار النفط العالمية وارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة لسنة 2020.وغرد النجيفي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "مجلس نواب عاجز عن إقرار موازنة وعن اختيار رئيس وزراء، ورئيس وزراء عاجز عن السيطرة على مؤسسات الدولة، ومؤسسات دولة مستسلمة للفساد، والكل ينهب من واردات النفط".​مجلس نواب عاجز عن إقرار موازنة وعن اختيار رئيس وزراء ..ورئيس وزراء عاجز عن السيطرة على مؤسسات الدولة ..ومؤسسات دولة مستسلمة للفساد ..والكل ينهب من واردات النفط .فماذا بعد انهيار أسعار النفط وارتفاع العجز في الميزانية لأكثر من ٥٠٪ ؟؟؟؟— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) March 9, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يتسأل: ماذا بعد انهيار النفط وعجز الميزانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يتسأل: ماذا بعد انهيار النفط وعجز الميزانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).