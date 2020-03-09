ايران والعراق والتحالف الاستراتيجي والمصيري

2020/03/09 | 17:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارة التي قام بها امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني الى بغداد ولقاؤه رئيس الحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي وكبار المسؤول...

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