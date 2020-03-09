خرافة إفشال علاوي ببصمات “سنية – كردية”.. كيف شاركت الكتل الشيعية بينها سائرون بـ”منع” عقد “جلسة التمرير”؟

2020/03/09 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد منذ فشل محمد توفيق علاوي بنيل ثقة البرلمان لعدم انعقاد الجلسة الاستثنائية المخصصة لتمرير حكومة علاوي في 1 اذار، تروج اطراف سياسية لفكرة وقوف “السنة والكرد” في سلة واحدة ضد علاوي، وتحميلهم مسؤولية اخفاق عقد الجلسة، إلا أن الحقيقة تشير إلى تبني جهات سياسية شيعية دعمت علاوي في العلن لكنها شاركت في […]

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