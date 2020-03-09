النفط : جهود مستمرة للتوصل الى صيغة تضمن استقرار الاسعار

2020/03/09 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط اليوم الاثنين، أن عدم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وروسيا ،أسهم في تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية".

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