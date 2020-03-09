وزارة النفط تعلق على تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحمل دولتين المسؤولية

2020/03/09 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علقت وزارة النفط، الإثنين (09 آذار، 2020) على تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أكدت أن ع...





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