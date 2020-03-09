مصدر: 11 ناديا يرفضون توجيهات وزير الشباب والرياضة بتأجيل الدوري الممتاز

2020/03/09 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من نادي امانة بغداد اليوم الاثنين، ( 9 آذار 2020) ، إن (11) ناديا سيعقدون يوم غد الثل...





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