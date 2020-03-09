بالوثيقة.. تخصيص مبنى نصب الشهيد في ميسان لحجر المصابين بـ ’’كورونا’’

2020/03/09 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

خصصت مؤسسة الشهداء في محافظة ميسان، الاثنين (9 اذار 2020)، مبنى نصب الشهيد في المحافظة مكانا للحجر الصحي للمصابين بفايروس كورونا.

ونصت وثيقة صادرة من دائرة صحة ميسان، موجهة الى مؤسسة الشهداء في المحافظة، على انه "نظرا لما تمر به البلاد من تسجيل حالات اصابة بفايروس كورونا ومن الاجراءات الوقائية لدائرتنا، راجين تفضلكم بالموافقة على تخصيص مبنى نصب الشهيد في منطقة البتيرة كمكان حجر للملامسين".

وبينت الوثيقة، "موافقة مؤسسة الشهداء على تخصيص المبنى للحجر الصحي".

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت العتبة العباسية، الاثنين، استقبال جرحى حادث السير في سوريا باحدى مستشفيات كربلاء.

وأظهرت صورا نشرتها العتبة، استقبال جرحى حادث السير في سوريا، بمستشفى الكفيل في محافظة كربلاء.

وكانت العتبة العب

بغداد اليوم/ بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاثنين، (9 آذار 2020)، عن ايقاف منافسات دوري الكرة الممتاز اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم):" بالنظر لصدور اوامر من خلية الازمة لبعض المحافظا

بغداد اليوم-البصرة

قررت إدارة مول البصرة تايم سكوير، إغلاق المول امتثالا لقرار خلية الأزمة لمتابعة مجريات فيروس كورونا.

وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من كتاب صادر عن إدارة المول، والذي بموجبه سيتم اغلاق المول اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء

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