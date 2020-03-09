“الدوري العليل” تأجيل الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم الى اشعار آخر

2020/03/09 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم انطلاقه متأخراً بسبب التظاهرات والاعتصامات في العراق، وقرار إقامته وفق نظام المجموعات، أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، ان السلطات الرياضية العراقية قررت تأجيل منافسات الدوري المحلي الممتاز بكرة القدم الى اشعار اخر، في مسعى للسيطرة على انتشار وباء كورونا في البلاد.الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز ابتداءً […]

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