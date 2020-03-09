الصحة النيابية تنفي لـ(الغد برس) إصابة نواب بفيروس كورونا

2020/03/09 | 17:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاثنين، تعرض نواب في البرلمان لفيروس كورونا، مؤكداً عدم وجود اي حالة اصابة بين النواب.

وقال الموسوي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام عن إصابة نواب في البرلمان بفيروس كورونا عار عن الصحة"، مبينا ان "بعض الحالات لموظفي مجلس النواب التي حصلت في مبنى البرلمان لم تكن اصابة بالفيروس وانما لديهم امراض معينة".

ودعا الموسوي وسائل الاعلام الى "توخي المصداقية في نقلها الاخبار والابتعاد عن الاخبار الكاذبة".

ونقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن مصادر لم تسميها، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أخباراً تفيد بتعرض بعض النواب في البرلمان العراقي لفيروس كورونا وإصابتهم بالمرض.

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