2020/03/09 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية – علي العكيدي كثر الحديث هذه الايام من قبل الاحزاب السياسية الكاتمة على صدور الناس منذ مايقارب السبع عشر عاما مضت عن المكونات التي يتكون منها العراق ومطالبين بوزراء يمثلون مكوناتهم على شرط أن يكونوا هم من يرشح تلك الشخصيات للكابينة الوزاريةوبذلك نكون قد عدنا للمحاصصة سيئت الصيت التي لم […]

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