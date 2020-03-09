2020/03/09 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داء بلا دواء – مالك رحيم آفاق سكان القارات على خبر قد أعلن من على منصات التواصل الاجتماعي اصابت مدينة ووهان الصينية بفايروس يدعى ” كورونا” مرض لم يجدوا له علاج للحظه اطاح بالكثير من حاملية وقد انتشر بين الصفوف وكأنه صوت اخترق مسامع الجميع، تفشي هذا الفايروس الفتاك بسرعة غير متوقعة وضرب قارات […]

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