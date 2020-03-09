2020/03/09 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غياب الأهداف ينهي لقائي الكهرباء والجوية والنجف والأمانة النفط يبحث في البصرة العودة إلى الصدارة والوسط يضيّف أربيل اليوم الناصرية – باسم الركابي تتواصل اليوم مباريات الدور الخامس ضمن بطولة دوري الكرة الممتاز بإقامة مباراتين الأولى بالبصرة بين نفـــط الجنوب والنفط والأخرى بين نفـــــــط الوسط واربيل في ظل تباين النتائج والمنافسات وأهمــــــية المباريات القادمة مع […]

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