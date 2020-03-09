الخزاعي: نتوقع ارتفاع عجز الموازنة لـ100 مليار دولار ويجب وقف

2020/03/09 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوقعت النائبة عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي اليوم الاثنين، ان ترتفع نسبة العجز في الموازنة العامة لعام 2020 الى قرابة 100 مليار دولار بعد الانخفاض الذي شهدته اسعار النفط، داعية الى ايقاف "ابتلاع" اقليم كردستان لنفط الجنوب وتصدير نفطه خارج سلطة الحكومة الاتحادية.وقالت الخزاعي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "انهارت اسعار النفط بشكل حاد يوم امس الاحد على اثر اخفاق اوبك في التوصل لاتفاق نفطي جديد مع روسيا يهدف الى تقليص المعروض النفطي لتحسين مستويات الاسعار التي تدهورت مؤخرا بسبب فيروس كرونا وما ادى اليه من تراجع في النمو الاقتصادي العالمي وانحسار الطلب العالمي المتوقع على النفط عام 2020".وأضافت "قد خفضت السعودية اسعار نفطها كرد على روسيا، واعلنت عزمها زيادة انتاجها النفطي الى قرابة 10 مليون برميل يوميا مما اطاح بأسعار نفط برنت لتصل الى قرابة 36 دولار للبرميل".وتابعت الخزاعي "في العراق يبدو المشهد الاقتصادي قاتما وخطيرا بسبب جملة من العوامل منها اعتماد الموازنة الاتحادية على النفط بنسبة تفوق 90% سنويا مع اخفاق حكومة تصريف الاعمال بشكل واضح في تعظيم الموارد غير النفطية كما وعدت في برنامجها الحكومي".وأوضحت ان "انتفاخ النفقات العامة في موازنة العام 2020 بسبب سياسات التشغيل الترقيعية لحكومة تصريف الاعمال لامتصاص غضب المتظاهرين".واشارت الى انه "وفقا لتوقعات متفائلة لأسعار نفط قدر العجز بقرابة 50 مليار دولار قبل اسابيع، اما الان وبعد انهيار اسعار النفط يتوقع ان يرتفع العجز الى قرابة 100 مليار دولار اذا ما بقيت النفقات العامة عند مستوياتها الحالية".وبينت النائبة ان "تراجع الاستثمار الاجنبي وهروب رأس المال المحلي خوفا من الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في العراق والمتأزم بسبب صراع الاحزاب السياسية على المناصب والمغانم بعيدا عن مطالب الشعب والمتظاهرين، مما ينذر بانخفاض معدلات النمو في قطاعات متعددة في العراق".ونفت الخزاعي "وجود حل ناجع ونهائي للازمة الراهنة نظرا لتعقيد المشهد الاقتصادي بعوامل داخلية وخارجية تسهم جميعا في تعميق الازمة المالية في البلد".واقترحت جملة من الحلول المناسبة "التي يمكن من خلالها الخروج من عين العاصفة بسلام وباقل الخسائر ومنها اعادة هندسة الموازنة الاتحادية بشكل منهجي ودقيق يراعي الوضع الراهن لأسعار النفط من جهة ويعالج ابواب الهدر والفساد والاسراف من جهة اخرى".ودعت الى "ايقاف ابتلاع اقليم كردستان لنفط الجنوب وتصدير نفطه خارج سلطة الحكومة الاتحادية، كما حدث عام 2019 حين تنصل الاقليم عن تسليم 250 ألف برميل يوميا لشركة سومو مقابل التزام بغداد التام بتسليم كامل الحصة المالية للإقليم رغم الدعاوى القضائية والمناشدات البرلمانية بتطبيق القانون (تحديدا، تفعيل نص المادة 10/ثانيا/ج) من قانون الموازنة الاتحادية 2019".وحذرت من انه "اذا تكرر ذات السيناريو في موازنة العام 2020 فان ذلك سيخلف كارثة مالية لمحافظات العراق كافة مع تمتع الاقليم باستلام ايرادات نفط البصرة واستمراره بتصدير نفطه لحسابه الخاص".وأضافت النائبة "ينبغي تعظيم الايرادات غير الحكومية عبر تفعيل عمل الكمارك والحد من الفساد والتهرب الضريبي الحالي".وختمت حلولها بالدعوة لـ"الابتعاد قدر الامكان عن الاقتراض الخارجي لان العراق غير قادر اطلاقا على تسديد ديون خارجية في ظل تراجع اسعار النفط من جهة وضخامة حجم المديونية الحالية من جهة ثانية".

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