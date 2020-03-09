علاوي: الا تشعر السلطة واجهزتها بالخجل من استمرار قتل وخطف المتظاهرين؟

2020/03/09 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعبر رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم الاثنين، عن استغرابه من عدم شعور السلطة بالخجل من استمرار عمليات القتل والاغتيال والخطف والاعتداء على المتظاهرين.وغرد علاوي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "من المستغرب جداً أن لا تشعر السلطة واجهزتها الامنية المسؤولة عن حماية المواطنين بالخجل من استمرار عمليات القتل والاغتيال والخطف والاعتداء على المتظاهرين وتواصل سقوط الشهداء والجرحى بشكل يومي".​من المستغرب جداً أن لا تشعر السلطة واجهزتها الامنية المسؤولة عن حماية المواطنين بالخجل من استمرار عمليات القتل والاغتيال والخطف والاعتداء على المتظاهرين وتواصل سقوط الشهداء والجرحى بشكل يومي.الإجراء الحازم لإيقاف هذا الاجرام هو إحالة المتورطين والمتواطئين الى محاكمات علنية عادلة— Ayad Allawi (@AyadAllawi) March 9, 2020​​​

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