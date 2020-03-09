الصحة الايرانية: 237 حالة وفاة واصابة اكثر من 7 الاف بفيروس كورونا

2020/03/09 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إيران الإثنين عن 43 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "أكّد زملاؤنا 595 إصابة جديدة في أنحاء البلاد".وأضاف "يرفع ذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7161 اعتبارا من ظهر اليوم (الاثنين)".وأوضح جهانبور أن معدّل الإصابات الجديدة يتراجع "لكن لا يزال من المبكر تحديد" متى سيكون من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس.وقال "أضيف 43 شخصا للأسف إلى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء المرض، ولذا لدينا حتى الآن 237 حالة وفاة".وتعد إيران بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس خارج الصين، حيث ظهر في كانون الأول/ديسمبر.وأفاد المتحدّث أن معظم الإصابات سجّلت في طهران (1945 حالة)، تليها قم (712 إصابة مؤكدة) حيث تم الإعلان عن أولى الإصابات في الجمهورية الإسلامية.

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