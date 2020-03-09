خوفاً من «كورونا» أتراك بنتقدون زيارة السوريين لبلدهم في العيد

2020/03/09 | 18:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عدد من المواطنين الأتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرار السلطات التركية الذي سمح للاجئين السوريين بزيارة بلادهم في ما يسمى «زيارات العيد» التي بدأ التسجيل عليها منذ أيام.وعبّر

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