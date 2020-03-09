2020/03/09 | 18:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانة لبنانية: تزوجت كويتي 5 أيام فقط... والآن هو صديق زوجي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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