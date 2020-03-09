الثقافة : شمل أكثر من 100 عمل.. معرض سنوي للمرأة العراقية بيومها العالمي

2020/03/09 | 18:08 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- احتضنت دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة، الاثنين، معرضاً تشكيلياً لمناسبة عيد المرأة العالمي بمشاركة أكثر من 100 عمل فني.وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان لها، إن “دائرة الفنون في وزارة الثقافة تحتفي دائماً بالمرأة وهذا المعرض ضمن الخطة السنوية للدائرة من كل عام”.واشار عويد الى ...

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