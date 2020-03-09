2020/03/09 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت جبهة الانقاذ والتنمية، اليوم الاثنين، من مغبة انتهاء المدد الدستورية الخاصة بتكليف مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما أكدت عدم وجود تطابق في الرؤى بين تحالف القوى والكرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانقاذ والتنمية: المدُد الدستورية تداهم الكتل ولا تطابق في الرؤى بين القوى والكرد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانقاذ والتنمية: المدُد الدستورية تداهم الكتل ولا تطابق في الرؤى بين القوى والكرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).