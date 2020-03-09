ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا الى 319

2020/03/09 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 319 حالة، وذلك عقب اكتشاف 5 حالات جديدة.

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