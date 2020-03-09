غضب عراقي “مشتعل”.. رجل دين يرفض إجراءات كورونا

2020/03/09 | 18:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أثار رجل الدين علي السماوي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفضه الإجراءات المتخذة من ا...

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