2020/03/09 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية العراقي يكشف عن مضمون اتصال مع نظيره الصيني تطرق لـ’’لقاح’’ يقضي على كورونا

يتبع ......................

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، الإثنين (09 آذار، 2020) عن آخر تطورات ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد فيما الى ان رؤى جديدة لحسم الملف قضت بتقديم 3 اسماء.

وقال عرب في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "لغاية ا

بغداد اليوم-بغداد

علقت وزارة النفط، الإثنين (09 آذار، 2020) على تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أكدت أن عدم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وروسيا، أسهم ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع)

بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاثنين (9 اذار 2020)، أن انشغال القوى السياسية بتشكيل الحكومة زاد من عمليات "الفساد" في محافظة بغداد ودوائرها وأدى الى حدوث ترد كبير في واقع الخدمات.

وانتقد الربيعي ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الخارجية العراقي يكشف عن مضمون اتصال مع نظيره الصيني تطرق لـ’’لقاح’’ يقضي على كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الخارجية العراقي يكشف عن مضمون اتصال مع نظيره الصيني تطرق لـ’’لقاح’’ يقضي على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).