السيستاني يجيب بشأن حكم الصلاة في الدوائر والحكومية

2020/03/09 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بين المرجع الديني، علي السيستاني، حكم الصلاة في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمدارس.

وأجاب السيستاني في معرض رده على سؤال وجهه أحد الأشخاص بخصوص (حكم الصلاة في الدوائر الحكومية)، ما نصه: "(هل تجوز الصلاة والتخلّي في المدارس والمستشفيات والأماكن الحكومية الأخرى)، قائلاً: (نعم يجوز ذلك إذا لم يُعلم بغصبية شيء منها ".

بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الإثنين (09 آذار، 2020) عن مهام وخطوات الفريق الصيني المتخصص بعلاج فيروس كورونا، فيما أكد ان البداية بمدينة الطب.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في بيان، أن "وزير الصح

بغداد اليوم - ميسان

خصصت مؤسسة الشهداء في محافظة ميسان، الاثنين (9 اذار 2020)، مبنى نصب الشهيد في المحافظة مكانا للحجر الصحي للمصابين بفايروس كورونا.

ونصت وثيقة صادرة من دائرة صحة ميسان، موجهة الى مؤسسة الشهداء في المحافظة، على انه "نظرا ل

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت العتبة العباسية، الاثنين، استقبال جرحى حادث السير في سوريا باحدى مستشفيات كربلاء.

وأظهرت صورا نشرتها العتبة، استقبال جرحى حادث السير في سوريا، بمستشفى الكفيل في محافظة كربلاء.

وكانت العتبة العب

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