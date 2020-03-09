2020/03/09 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الإثنين (09 آذار، 2020) عن مهام وخطوات الفريق ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تكشف عن مهام وخطوات الفريق الصيني المتخصص بعلاج كورونا وتؤكد: البداية بمدينة الطب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الإثنين (09 آذار، 2020) عن مهام وخطوات الفريق ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تكشف عن مهام وخطوات الفريق الصيني المتخصص بعلاج كورونا وتؤكد: البداية بمدينة الطب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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