الصحة تكشف عن مهام وخطوات الفريق الصيني المتخصص بعلاج كورونا وتؤكد: البداية بمدينة الطب

2020/03/09 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الإثنين (09 آذار، 2020) عن مهام وخطوات الفريق ال...





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