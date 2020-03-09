خريطة تفاعلية لحصيلة وأماكن اصابات كورونا حول العالم من 1/1/2020 حتى 3/9/2020

2020/03/09 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة الانباء الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الاثنين، خارطة تفاعلية تبين مواقع انتشار فيروس كورونا في العالم، بدءً من بؤرته في اقليم ووهان وصولاً الى نيوزلندا واستراليا والولايات المتحدة واوربا والشرق الاوسط.

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