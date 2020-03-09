المستشار المالي لرئيس الوزراء يقترح خطة “موازنة الطوارئ”: الاقتراض “مغامرة”

2020/03/09 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح على ضرورة الذهاب في الأمد القصير الى تشريع موازنة طوارئ، توفر الاستدامة المالية والمستلزمات الضرورية في هذه المرحلة، وسط ما تعد به هبوط اسعار النفط من كوارث اقتصادية وارتفاع العجز في الموازنة إلى الضعف.وقال صالح في تصريح صحفي رصدته “يس عراق”، اليوم […]

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