بالتفاصيل.. خسائر فادحة للعملات في البورصة والنفط يهوي لأول مرة منذ حرب الخليج 1991

2020/03/09 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هبطت القيمة السوقية للعملات، اليوم الاثنين، بمقدار 26.43 مليار دولار متأثرة الخسائر الحادة التي تكبدتها أسعار النفط وزيادة عمليات البيع في أسواق الأسهم عالميًا.وتهاوت أسعار النفط العالمية بنسبة 31% مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، وذلك نتيجة انهيار اتفاق تحالف “أوبك +” بشأن تعميق خفض الإنتاج من أجل […]

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