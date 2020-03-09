2020/03/09 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة طبيبة عراقية – محمد علي شاحوذ وقبل ان تهنئوا المرأة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي, عليكم اولا ان تعرفوا حجم الآلام والمآسي التي تعانيها نساء عراقيات كثيرات, فهنّ تحملن الوزر الاكبر في كل النكبات التي اصابت العراق, وقد صار من الضروري ان نكتب في المحظور ونتناول ظاهرة عامة تخص الكثير من بنات المجتمع العراقي […]

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