2020/03/09 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الرقمي: تعليق عمل المؤسسات الحكومية فرصة لتنشيط العمل الألكتروني محافظ ميسان يفتتح مدرسة سعة 18 صفاً ذات ثلاثة طوابق ميسان – سعدون الجابري أفتتح محافظ ميسان علي دواي لازم السبت مشروع هدم وإعادة بناء متوسطة بطل خيبر النموذجية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم ، سعة 18 صفا بثلاثة طوابق مع التأثـــــــيث ، وذلك في حي […]

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