2020/03/09 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط ويونيسيف يوقّعان برنامج عمل لدعم الطفولة بغداد – الزمان وقعت وزارة التخطيط مع منظمة الامم المتـــــــــحدة لرعاية الطفـــــــــولة (يونسيف) خطة عمــــــل البرنامج القـــــــطري للمنظمة في العراق للسنوات 2020-2024 وذلك في اطار عمل الوزارة في مراعاة قضايا الطفل والنهوض بواقعه ومستقبل العراق.وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان في بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط ويونيسيف يوقّعان برنامج عمل لدعم الطفولة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط ويونيسيف يوقّعان برنامج عمل لدعم الطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).