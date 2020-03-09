بالوثيقة.. اكبر مولات البصرة يغلق ابوبة امام الزبائن بسبب كورونا

2020/03/09 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت ادارة أكبر مول في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، اغلاق المول بسبب فيروس كورونا.وقالت إدارة "البصرة تايمز سكوير" التجاري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "سيتم غلق مول البصرة تايمز سكوير اليوم الاثنين في الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر".

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