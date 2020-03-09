واشنطن تستعد للاعلان عن عقوبات لشخصيات عراقية

2020/03/09 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف مصدر مسؤول، الاثنين، ان واشنطن بصدد الاعلان عن قائمة بأسماء شخصيات عراقية تمّ وضعها على لائحة العقوبات، متهمة اياها بالتورط في “قمع التظاهرات”.وقال المصدر ان “تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن عن قائمة بأسماء شخصيات عراقية تمّ وضعها على لائحة […]

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