مقتل جُنديّين أميركيّين إبّان مهمّة عسكريّة في العراق

2020/03/09 | 18:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت قال #التحالف_الدولي، إن «جُنديّين أميركِيّين قُتِلا خلال مهمة لهُما مع قوات أمن عراقيّة، أمس الأحد، وذلك بنيران “مُعاديَة” شمال وسط #العراق».#وزارة_الدفاع الأميركية، (#البنتاجون)، ذكرَت في

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