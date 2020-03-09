انهيار أسعار الأسهم والنفط عالمياً على وقع مخاوف من تفشي فيروس كورونا

2020/03/09 | 18:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الأسهم العالمية هبوطاً كبيراً، عقب انهيارٍ حاد في أسعار النفط على خلفية فشل اتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا، وذلك وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس

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