2020/03/09 | 18:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدورين المقبلين للدوري الممتاز ابتداءً من 11 آذار الجاري بناءً على توجيهات خلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا

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