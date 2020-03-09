نائب يطرح احتمالية خفض رواتب الموظفين بحال استمرار انخفاض اسعار النفط ويضع 4 معالجات

2020/03/09 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين قدو، الاثنين (9 اذار 2020)، بان التوجه نحو خيار خفض ر...





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