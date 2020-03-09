الطلبة يفوز على الصناعات قبل ايقاف الدوري الممتاز

2020/03/09 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الطلبة اليوم الاثنين، (9 آذار 2020) الفوز على الصناعات الكهربائية 3- 1، في لقاء جرى على م...





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