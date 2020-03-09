منظمة مدنية: ايران تتكتم على وفاة 44 من مواطنيها الكورد

2020/03/09 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت منظمة (هنگاو) التي تهتم بحقوق الانسان، اليوم الاثنين، ارتفاع اعداد الاشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المناطق والمدن ذات الاغلبية الكوردية في ايران، لافتة الى وفاة ٤٤ مصابا لحد الان الا ان السلطات الايرانية تتعمد عدم التصريح بهذا الامر وهو ما ادى الى ازدياد عدد المصابين والوفيات.واشارت المنظمة في بيان لها الى ان مسألة عدم وجود نظام اعلامي رسمي وموثوق به فان المنظمة رأت ان من واجبها ان تستقي المعلومات من المصادر الموثوقة حول عدد المصابين والمتوفين في كوردستان ايران ونشرها للرأي العام.واكد انه استنادا للاحصاءات المسجلة في مركز الاحصاء في المنظمة فان ما لا يقل عن ٤٤ شخصا توفوا جراء اصابتهم بالكورونا خلال الفترة الماضية بينهم ٧ نساء ٣٧ رجلا.وبحسب البيان فان المتوفين توزعوا جعرافيا على كل من محافظة ايلام بواقع ست حالات وفاة بينهم امرأة واحدة وخمسة رجال ومحافظة كرمنشاه بواقع ١٤ حالة بينهم ثلاث نساء واحدة عشرة رجلا ومحافظة سنندج بواقع ٢٠حالة بينهم ثلاث نساء و١٧ رجلا ومحافظة اروميه بواقع ٤ حالات جميعهم من الرجال.كما اشارت الاحصاءات الى المدن التي شهدت اكبر عدد من حالات الوفاة كانت مدينتي سقز وكرمنشاه بواقع ١٤ و١٢ حالة وباقي الحالات كانت على التوالي في مدن ايلام ٥ حالات وملكشاهي حالة واحدة وسربيل زهاب حالة واحدة وسنقروكليايي حالة واحدة وسنندج ٥حالات واروميه ٤حالات.ونوه البيان الى ان تسجيل هذه الحالات يأتي في وقت اعلنت فيه وزارة الصحة الايرانية اليوم الاثنين عن وفاة ١٠ اشخاص فقط في تلك المدن.

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