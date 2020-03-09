مصدر: ممثلو الأندية سيجتمعون غداً لتحديد مصير الدوري الممتاز

2020/03/09 | 18:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بأن اندية الدوري الممتاز ستعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا لتحديد مصير دوري الكرة الممتاز.

وذكر مصدر لـ"الغد برس" انه "تم الاتفاق بين اندية الدوري الممتاز على عقد اجتماع تشاوري مع المكلف بإدارة اتحاد الكرة، أحمد عباس، مساء غد الثلاثاء وسيكون في نادي امانة بغداد".

وبين ان "الاندية ستطرح عدة مقترحات بخصوص مستقبل الدوري في ظل انتشار فيروس كورونا ولكن الاهم ان هناك اتفاق ضمني اما الغاء الدوري او استمراره ولا يمكن تأجيله مرة اخرى لمدة شهر كما يحاول البعض الذهاب اليه".

واشار الى ان "جميع الاندية تم تبليغها بالتواجد في الاجتماع وهناك اندية لم تؤكد حضورها من عدمه".

وتابع ان "اغلب الاندية ترفض إلغاء دوري الكرة خاصة وان المباريات تقام حاليا دون جماهير".

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