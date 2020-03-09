2020/03/09 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات مشدّدة على منافذ كردستان الحدودية لمنع تفشي الفايروس تدابير وقائية تحقّق تعاوناً بين العراق وإيران والصين لتطويق زحف كورونا بغداد – الزمان واصل العراق اجراءاته الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد بعد تسجيل عدد من الاصابات في محافظات مختلفة لمواطنين عراقيين عائدين من ايران التي استنفرت طاقاتها لمواجهة ازمة الفايروس بعد انتشاره بشكل […]

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