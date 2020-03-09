2020/03/09 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء يوجّه المحاكم بإتخاذ الإجراءات بحق زاعمي تمثيل المرجعية العليا بغداد – الزمان عقد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس جهاز الادعاء العام موفق العبيدي رئيس جهاز الاشراف القضائي جاسم محمد عبود اجتماعا ناقش الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى […]

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