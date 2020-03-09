2020/03/09 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرجل المقنّع .. شجاع تشعر كركوك بالأمان بمجرّد وصوله كركوك – فراس الحمداني اثارت صورة الرجل المقنع او الجندي المجهول او الشجاع الابيض كما يطلق عليه اثارت الجدل بين المراقبين لتطوارت قضية فايروس كورونا في محافظة كركوك والحرب الظروس التي تشنها خلية الازمة بالمحافظة للحد من انتشاره.وقال الاعلامي الاذاعي برهان النجم ان (طبيبا شابا […]

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