معدان تحت سيطرة الجيش السوري: خطف ومخدرات وانفلات أمني

2020/03/09 | 18:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد القرى والبلدات الواقعة على أطراف #ناحية معدان بريف #الرقة الشرقي، الخاضعة لسيطرة الجيش السوري والميليشيات التابعة له، انفلاتاً أمنياً واسعاً، تجلى بعدة عمليات قتل وسطو مسلح.وتصاعدت حالة الفوضى

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